Lecce-Milan, sempre Nicola Sansone: sesto gol contro i rossoneri, con quattro maglie diverse

Sempre lui, sempre Nicola Sansone. L’esterno del Lecce la riapre e segna l’1-2 contro il Milan, dimostrandosi bestia nera dei rossoneri, visto che con questo gol è a quota sei contro il Diavolo, ma soprattutto ha segnato alla squadra attualmente allenata da Pioli con ben quattro maglie diverse. Solo Enrico Chiesa, in passato, è riuscito a far meglio, segnando con cinque diverse squadre al Milan, che ora stacca l’Inter nella personale classifica di Sansone per quanto riguarda i gol segnati a una stessa squadra: sono ora ben sei i gol, cinque all’Inter.