Golf, DP World Tour: Max Homa in testa al Nedbank Golf Challenge dopo tre giri. Indietro Molinari

Lo statunitense Max Homa è al comando dopo il terzo giro del Nedbank Golf Challenge 2023, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento presso il Gary Player Country Club (par 72) di Sun City, in Sudafrica. Il numero 8 del mondo, tra i migliori del Team USA alla recente Ryder Cup di Roma, conduce con un totale di -13 (66 68 69) e inizierà le ultime 18 buche con un colpo di vantaggio sul francese Matthieu Pavon e con due sui danesi Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen. Ottava posizione invece per il campione uscente del torneo, l’inglese Tommy Fleetwood che è distante sei colpi da Homa.

Molto solida la prestazione dell’americano, che nel terzo round ha messo a segno un eagle, due birdie e un solo bogey che rappresenta anche l’unico errore sopra par di Homa nelle 54 buche finora giocate nel torneo. Terza giornata purtroppo difficile per Francesco Molinari: l’unico italiano in gara ha infatti firmato uno score in 77 colpi, frutto di sei bogey e un solo birdie. Il piemontese è così sceso dal 24° al 44° posto con un totale di +2. Il Nedbank Golf Challenge 2023, ultimo torneo del DP World Tour prima del gran finale di Dubai, mette in palio un montepremi complessivo di sei milioni di dollari.