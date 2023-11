Liga, il Girona come il Leicester? Michel vince anche nella sua Vallecas

Il Girona sa anche reagire e soffrire. In ogni caso, la squadra allenata da Michel non smette più di vincere. A Vallecas la capolista di Liga ha battuto in rimonta 2-1 il Rayo Vallecano, portandosi a quota 34 punti in classifica, mettendo più pressione a Real Madrid (29) e Barcellona (27), impegnate rispettivamente contro Valencia e Alaves. Dopo la rete di Alvaro Garcia al quinto minuto, gli ospiti hanno risposto con il 26enne bomber ucraino Artek Dovbyk al 42′ e l’esterno brasiliano Savio al 65′. Trentuno gol fatti e sedici subiti per un Girona che continua a trovare risposte incoraggianti sul piano del gioco. E non è stata una partita qualunque per Michel, che del Rayo Vallecano è stato leggenda, avendo giocato a Vallecas dal 2006 al 2012. Uno striscione lo ha accolto: “Bienvenido al Barrio”. Lui saluta, prima dell’inizio delle ostilità. Su spunto di Palazon, Garcia controlla e calcia. L’1-0 dopo 5′ scuote il Girona che fatica a superare il momento difficile. Il Rayo prova ad approfittarne, ma non riesce a raddoppiare. L’1-1 arriva sull’asse ucraino: assist di Tsygankov, gol di Dovbyk. E al 65′ è Savio, dopo un precedente tiro di Dovbyk, ad impadronirsi della respinta del portiere e a realizzare il 2-1 definitivo. Per le due settimane di sosta il Girona sarà la capolista di Liga. Tra Real e Barca, c’è una favola stile Leicester in corsa.