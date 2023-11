Lecce-Milan, Giroud espulso: Abisso estrae il rosso dopo le proteste del francese

Finale di gara complicato per il Milan che chiude in 10 uomini e col Var vede cancellare il gol del 3-2 del Lecce. Prima della rete (poi tolta) di Piccoli, i rossoneri sono rimasti sotto di un uomo a causa dell’espulsione di Olivier Giroud. L’attaccante francese è stato prima ammonito dall’arbitro Abisso per delle proteste dopo una punizione non concessa, poi è stato espulso dal direttore di gara. Potrebbe essere volata qualche parola di troppo, subito punita da Abisso. Adesso si resta in attesa di capire cosa scriverà l’arbitro nel referto. Dopo la sosta, il Milan dovrà vedersela contro la Fiorentina. E dovrà farlo senza il suo centravanti titolare.