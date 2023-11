Equitazione, FEI World Cup Verona 2023: nove italiani al via, von Eckermann per la conferma

Tutto pronto a Verona per il Gran Premio Longines FEI World Cup presented by Scuderia 1918, degna chiusura col botto per Jumping Verona 2023. Nella giornata di domani, con inizio alle ore 14:30, l’evento vedrà al via 40 amazzoni e cavalieri in rappresentanza di 17 nazioni. In palio punti pesanti per la classifica del girone Europa Occidentale della Longines FEI Jumping World Cup 2023-24, oltre a un montepremi di 190mila euro. Il livello si preannuncia davvero alto, visto che saranno della partita ben sette dell’attuale top 10 del ranking FEI: attesi infatti Henrik von Eckermann (SWE, n. 1), Ben Maher (GBR, 2), Martin Fuchs (SUI, 4), Steve Guerdat (SUI, 5), Julien Epaillard (FRA, 7), Simon Delestre (FRA, 8) e Max Kühner (AUT, 9). von Eckermann è anche il campione uscente, mentre Delestre cercherà uno storico tris veronese dopo le vittorie del 2015 e del 2021. Saranno al via anche nove italiani, che proveranno ancora una volta a regalare al pubblico la prima vittoria azzurra in questo evento: al via quindi Giacomo Casadei, Francesca Ciriesi, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Giampiero Garofalo, Giulia Martinengo Marquet, Roberto Previtali, Francesco Turturiello e Alberto Zorzi.