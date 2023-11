Pagelle Lecce-Milan 2-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lecce-Milan 2-2, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare i rossoneri la sbloccano con Giroud, poi raddoppia Reijnders e nel primo tempo l’unica notizia negativa è l’infortunio di Leao. Nel secondo tempo, però, clamorosamente sbandano gli ospiti e i giallorossi la pareggiano con Sansone e Banda in pochi minuti, prima di un finale convulso in cui segna pure Piccoli al 94′ ma con l’annullamento dal Var. Di seguito ecco le pagelle.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 7, Pongracic 6, Baschirotto 5.5, Dorgu 6; Kaba 5 (18’st Blin 6.5), Ramadani 6, Rafia 5.5 (12’st Gonzalez 6.5); Strefezza 5 (18’st Sansone 7.5), Krstovic 5 (18’st Piccoli 7), Banda 7.5 (42’st Venuti sv). In panchina: Brancolini, Samooja, Oudin, Berisha, Listkowski, Gallo, Smajlovic, Burnete, Dermaku, Touba. Allenatore: D’Aversa 7.

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6 (1’st Musah 4.5), Tomori 6, Thiaw 6, Hernandez 5.5; Pobega 6 (26’st Florenzi 5.5), Krunic 5, Reijnders 7; Chukwueze 5.5 (34’st Jovic sv), Giroud 6.5, Leao sv (10’pt Okafor 5.5). In panchina: Mirante, Nava, Adli, Loftus-Cheek, Romero, Bartesaghi. Allenatore: Pioli 5.

ARBITRO: Abisso di Palermo 6.

RETI: 28’pt Giroud, 35’pt Reijnders; 21’st Sansone, 25’st Banda.

NOTE: giornata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Hernandez, Ramadani, Strefezza, Musah, Calabria (dalla panchina), Florenzi, Gonzalez. Espulso al 48’st Giroud per proteste. Angoli 3-1 per il Lecce. Recupero: 2′; 7′.