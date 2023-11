Highlights primo slalom femminile Levi, Coppa del Mondo 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 12

Il video con gli highlights del primo slalom femminile di Levi, seconda prova della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. Grandissima prova della slovacca Petra Vlhova, che conquista la sesta vittoria in carriera sulle nevi finlandesi dominando sia la prima che la seconda manche. Sul podio con lei la tedesca Duerr e la rientrante austriaca Katharina Liensberger, mentre Mikaela Shiffrin non va oltre la quarta piazza. Le due azzurre qualificate alla seconda manche, Martina Peterlini e Lara Della Mea, chiudono rispettivamente in diciassettesima e ventiseiesima posizione.

GLI HIGHLIGHTS

La discesa di Vlhova

La prova di Martina Peterlini