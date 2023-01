Lecce-Lazio, Sarri: “Partita incredibile, ci siamo spenti e consegnati agli avversari”

“È stata una partita incredibile: abbiamo giocato mezz’ora di alto livello, creando molto e concedendo poco. Poi nel secondo tempo ci siamo persi completamente, ci siamo spenti e consegnati agli avversari. Avevamo avuto qualche avvisaglia già sul finale della prima frazione. Parlare di tenuta fisica sarebbe un alibi troppo facile”. Così Maurizio Sarri ha commentato, ai microfoni di Lazio Style Channel, la partita giocata dai biancocelesti nella trasferta di Lecce. I biancocelesti hanno rimediato una sconfitta subita in rimonta, dopo l’iniziale gol di Immobile. Sarri ha poi concluso parlando dell’uscita dal campo di Milinkovic-Savic: “C’è stata un’incomprensione, perché in realtà volevo far uscire Basic. Felipe Anderson partito dalla panchina? Normale turnazione, Pedro e Zaccagni mi sembravano più pronti”.