Lazio, Sarri: “Dovremmo giocare il 26, l’1 e il 6. Stop una bestemmia”

Dopo la sconfitta contro il Lecce, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha così parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Come ho vissuto la lunga sosta? Come una grandissima rottura di… Incredibile e inconcepibile, mi spiace anche doverne parlare. Io sono a favore del Boxing-day, per me bisognerebbe giocare il 1 il 6 gennaio. Per un calciatore stare fermo nel periodo più bello dell’anno per un è una bestemmia e non penso che il calcio indietro ne abbia tratto qualcosa”.