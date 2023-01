Lecce, Infantino: “Solidarietà ad Umtiti e Banda, gridiamo no al razzismo”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso tutta la sua solidarietà ad Umtiti e Banda del Lecce, vittime di cori razzisti durante il match contro la Lazio. Il numero uno del calcio mondiale ha espresso il suo pensiero in merito sui social network, scrivendo su Instagram: “Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda, gridiamo forte e chiaro: no al razzismo! Possa la stragrande maggioranza dei sostenitori, che sono brave persone, alzarsi per mettere a tacere tutti i razzisti una volta per tutte!”