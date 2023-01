Inter-Napoli, Dzeko: “Siamo stati compatti e lucidi, rimarrò qui finché farò la differenza”

L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera a San Siro contro il Napoli. Queste le parole del bosniaco ai microfoni di Dazn: “Giocavamo per i tre punti, contro una squadra che per i primi sei mesi ha giocato un calcio strepitoso. Non dovevamo perdere la lucidità, siamo stati sul pezzo e compatti. Abbiamo palleggiato col Napoli, abbiamo fatto gol e pian piano arriveremo al massimo della condizione. Quanto mi vedo ancora all’Inter? Finché potrò fare la differenza”.