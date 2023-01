Inter-Napoli, Inzaghi: “Grande iniezione di fiducia, abbiamo compiuto un’impresa”

“Battere il Napoli è una grande iniezione di fiducia, sono orgoglioso dei miei ragazzi perché si sono aiutati l’uno con l’altro. Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo continuare. C’era tanta curiosità per questa partita al rientro, ma ero fiducioso: abbiamo compiuto un’impresa contro l’unica squadra in Europa che era ancora imbattuta”. Simone Inzaghi non nasconde certo il suo orgoglio ai microfoni di Dazn, dopo che la sua Inter ha battuto il Napoli alla ripresa della Serie A. Il tecnico dei nerazzurri ha aggiunto: “Nelle ultime dieci partite ne abbiamo vinte nove e perso solo contro la Juventus, e in mezzo c’è stato il passaggio del turno in Champions League. Abbiamo perso punti all’inizio, la stagione è lunga e dobbiamo lavorare partita per partita, recuperando i giocatori che mancano all’appello. Scudetto? Mancano tantissime partite, la sosta per i Mondiali è stata una novità per tutte. Davanti hanno vinto tutte, nessuna si ferma”. Infine, sul match-winner Edin Dzeko: “Sta facendo benissimo, è un giocatore di tecnica, forza, ha molte caratteristiche e ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa che parte da lontano. Calhanoglu? Sta facendo un percorso sempre positivo, siamo in emergenza da cinque mesi in quel ruolo, e lui lo sta facendo benissimo. È stato molto bravo, come tutti gli altri”.