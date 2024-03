Lecce, Gotti: “Salvezza? Pensiamo al nostro percorso”

L’allenatore del Lecce Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria all’esordio sul campo della Salernitana: “Durante il campionato ci sono momenti particolari, questo era un momento davvero particolare. La squadra arrivava da una partita difficile, era importante dare ordine e andare alla ricerca dei punti per poter ricostruire quel qualcosa di buono che si era visto durante la stagione“. Il nuovo tecnico dei salentini ha proseguito: “Falcone? Penso che abbia fatto una gran parata, sappiamo da sempre di avere un ottimo portiere. Non abbiamo sofferto le trame di gioco, dobbiamo però migliorare nelle singole situazioni. Abbiamo fatto una prestazione di gran voglia. Piccoli? Ha l’attitudine per fare un lavoro anche lontano dalla porta, poi la partita si è messa in un certo modo, abbiamo orientato il nostro sforzo sulla fase difensiva, ha risposto sempre presente. A livello tecnico devo prendermi del tempo per capire alcune cose, oggi nei 90 minuti ho percepito tanti piccoli particolari che poi fanno la differenza. C’è uno spogliatoio sano, con ragazzi che hanno grande voglia“. Infine Gotti ha concluso: “La Roma? Ora avremo tempo per stare insieme, avremo modo di mettere mano senza la frenesia di questi giorni. Non dobbiamo guardare la classifica, ci sono tanti punti a disposizione e tante squadre, non dobbiamo guardare le partite degli altri. Pensiamo al nostro percorso“.