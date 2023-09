MotoGP GP India 2023, Bezzecchi: “La pista mi piace, potrò fare un buon weekend”

Marco Bezzecchi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP d’India 2023 di MotoGP, di scena sul tracciato di Buddh: “La pista mi piace tanto: nel paddock c’è grande organizzazione ed il layout sembra fantastico. C’è un rettilineo incredibile con molte curve che mi piacciono. Non vedo l’ora di provare la moto. Mahindra? Fantastico far parte di quella famiglia perché ho imparato molto. Senza di loro e l’Academy sarebbe stata dura competere nei Mondiali“.

Bezzecchi ha poi fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche: “La settimana dopo Misano è stata complicata perché nel corso del weekend ho sollecitato parecchio la mano. Attualmente ho un ematoma a livello osseo che si sta riassorbendo piano: ciò mi provoca dolore. Per fortuna però questa pista richiede una guida meno fisica e potrò fare bene nel weekend“. Infine, sull’arrivo di Franco Morbidelli nel team Pramac a partire dal 2024: “Sono felice. Franco è un lottatore e non vediamo l’ora di accoglierlo in Ducati“.