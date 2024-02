Golf, Bahrain Championship 2024: Vaillant in testa, seguono a ruota Lombard e Girrbach

E’ andato in archivio il primo round del Bahrain Championship 2024, torneo del DP World Tour. Al Royal Golf Club (par 72), Tom Vaillant chiude in testa con uno score di 64 (-8). Un colpo di vantaggio sul sudafricano Zander Lombard e sullo svizzero Joel Girrbach, con 65 (-7). Buon avvio per Matteo Manassero e Renato Paratore, appaiati in 26ª posizione con 69 (-3). Più staccati Andrea Pavan, 85° con il par (72), Guido Migliozzi e Lorenzo Scalise, insieme in 93ª piazza con 73 (+1), Francesco Laporta ed Edoardo Molinari, al 107° posto con 74 (+2). Per la vittoria finale occhio anche a Rasmus Hojgaard, reduce dal secondo posto della scorsa settimana negli Emirati Arabi Uniti al Ras Al Khaimah Championship, che è ottavo con 67 (-5) a tre colpi dal leader Vaillant.