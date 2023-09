Juventus, Danilo: “Allegri vale quanto Guardiola”

“Guardiola e Allegri? Per me, sono primi a pari punti. Con Pep è per un calcio più posizionale, anche con lui ho giocato in più ruoli. Dalla squadra pretende sempre il controllo della partita, dà indicazioni precise, concede qualche libertà ma solo agli attaccanti. Con Allegri condivido moltissime cose, è leale, diretto, con pochi giri di parole, e sa anche tornare sui suoi passi. Il nostro è un rapporto talmente franco da sfiorare la complicità”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere dello Sport Danilo, il difensore e capitano della Juventus, esaltando la figura di Massimiliano Allegri: “Ti dice: se con tre passaggi riesco ad arrivare in porta, perché devo impiegarne cinquanta? Max vuole soprattutto vincere. Se nel calcio non vinci non ti diverti e lui è pratico, concreto. Se sono arrivato a questi livelli lo devo agli ultimi due anni con lui. Insiste molto sull’aspetto mentale, sulla libertà di espressione”.