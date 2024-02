Mondiali nuoto 2024, Pedotti, Minisini e Cerruti-Ruggiero al via nell’artistico. Giallombardo: “C’è voglia di far bene”

Doha, Aspire Dome. Venerdì 2 febbraio inizierà l’avventura del nuoto artistico ai Mondiali in Qatar e alla vigilia delle gare, a fare il punto sul momento degli azzurri, è il direttore tecnico della Nazionale, Patrizia Giallombardo: “Per Giorgio Minisini la musica è quella che abbiamo utilizzato l’anno scorso, abbiamo soltanto rivisitato qualche piccolo elemento all’interno del singolo. Anche quello di Susanna Pedotti è lo stesso esercizio ed anche con lei abbiamo rivisitato qualche piccolo dettaglio. Stessa cosa nel doppio tecnico di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, in cui abbiamo alzato leggermente il coefficiente di difficoltà – dice ai microfoni della Federnuoto -. L’obiettivo è quello di entrare in finale, una volta dentro vedremo cosa fare. In finale, infatti, si ricomincia tutto da capo; per entrare a far parte della selezione olimpica quello che conta è soltanto il punteggio della finale. Stessa criterio per la qualificazione della squadra per la quale si sommano i punteggi delle tre finali tecnica, libera e acrobatica. L’eliminatoria serve ad entrare in finale ma è altrettanto importante per poter competere successivamente”. Alle 9.30 locali (le 7.30 in Italia) i riflettori saranno puntati sul singolo tecnico di Susanna Pedotti (al suo secondo mondiale da singolista), mentre alle 12 spazio a quello di Giorgio Minisini. Dalle 14 scatterà il momento del doppio tecnico femminile ma le vicecampionesse mondiali Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero sono state inserite nel gruppo A (quello dei migliori), in programma dalle 20 (le 18 italiane).

Minisini, bicampione europeo nel singolo, è stato costretto a dare forfait all’appuntamento di Fukuoka in seguito all’intervento al ginocchio. Ora le motivazioni sono alle stelle: “Giorgio è un garista e sono convinta che darà il meglio di sé – continua Giallombardo -. Quest’anno si è allenato molto bene, com’è abituato a fare; rispetto agli Europei di Roma 2022 vedo che sta crescendo molto di più, rispetto soltanto a dieci giorni fa ha maggiore estensione. A lui piace gareggiare e questo è un punto a suo favore”.

Promosse anche le ragazze del doppio femminile che “hanno voglia far bene e l’umore è quello giusto”, nonostante qualche incidente di percorso, a partire “dall’intervento di Linda (una ciste le ha provocato una piccola lesione all’anca) che ci ha interrotto in pieno la preparazione e quindi per un mese e mezzo non hanno potuto allenarsi insieme. Abbiamo provato a fare altre cose per cercare di non perdere tutto il lavoro precedente. Però sono anche loro talmente determinate e con la voglia di raggiungere l’obiettivo per cui sono abbastanza serena. Abbiamo fatto un lavoro molto pesante nell’ultima parte proprio cercando di recuperare”. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, che a Fukuoka 2023 sono state d’argento con 263.0334 punti, seconde soltanto alle giapponesi Yasunaga e Higa (273.9500), ripropongono la loro Fenice sulla musica di Stefano Simmaco.

TEMI E MUSICHE DEGLI ESERCIZI

SINGOLO MASCHILE – Giorgio Minisini

Tech: Way from the start again – Still loving you by Scorpions

Free: Hope – Hallelujah Bocelli

SINGOLO FEMMINILE – Susanna Pedotti

Tech: Dragon princess – The dragon princess by epic Chinese orchestra

Free: En Aranjuez con tu amor of Bocelli – The dragon princess by epic Chinese orchestra

DOPPIO MIXED – Giorgio Minisini / Susanna Pedotti

Tech: The renaissance – requiem by Giuseppe Verdi

DOPPIO FEMMINILE – Linda Cerruti / Lucrezia Ruggiero

Tech: The Phoenix by Stefano Simmaco

Free: Angels and Demons

TEAM

Tech: Disco Dance – Carneval Quintino

Free: The new world in which humanity will find itself in the future

ACROBATIC ROUTINE

The Venice Carnival