Lecce-Cagliari, Ranieri: “Il campionato è duro per tutti. Questo è un buon punto”

“Questo è un buon punto. La squadra stava andando anche bene. Abbiamo preso un gol e soffrivamo sui calci di punizione, calci d’angolo e sulle loro ripartenze. Però è stata una buona partita nel secondo tempo abbiamo fatto davvero una gran bella partita. Volevamo il risultato e ci siamo riusciti, i ragazzi si sono impegnati tanto. Sono soddisfatto. Oggi abbiamo fatto un’altra buona prestazione, lottando. Il campionato è duro per tutti e ci sarà da lottare fino all’ultima giornata, sperando di riuscire a salvare il Cagliari”. Questa è l’analisi del tecnico rossoblù, Claudio Ranieri, dopo il pareggio per 1-1 al Via del Mare contro il Lecce. “Noi siamo gli ultimi arrivati in Serie A però ci vogliamo stare perché ci rappresentiamo tutta l’Isola, dei tifosi meravigliosi che oggi ci hanno fatto sentire in loro calore e possiamo soltanto ringraziarli con queste prestazioni e dando tutto noi stessi. Poi non sempre si può far bene. Però anche nelle difficoltà la squadra non molla mai e questo mi piace”, ha aggiunto Ranieri che promuove gli attaccanti e in particolare Oristanio che “stava tra due energumeni, doveva lottare e ha fatto tanto lavoro sporco riuscendo ad avere la meglio fra due grossi difensori”. Solo panchina invece per lo specialista della zona Cesarini, Leonardo Pavoletti: “Era al 100% però, avendo pareggiato, mi sono tenuto tutte le carte in mano perché la squadra stava andando bene. Cambiare per cambiare non serve a niente, si cambia quando serve fare qualcosa di diverso e ho visto che i ragazzi stavano facendo ciò che dovevano fare”, ha aggiungo il tecnico sardo.