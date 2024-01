Lecce, D’Aversa: “Niente da rimproverare ai ragazzi, prestazione buona”

Le parole del tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ai microfoni di DAZN: “Non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi. Abbiamo disputato una gran bella partita e non sono d’accordo con chi parla di un calo nel secondo tempo. A mio avviso abbiamo avuto il pallino del gioco in mano per tutti e 95 i minuti, ci sono state tante occasioni per raddoppiare e per chiuderla prima. Penso anche a qualche ripartenza non sfruttata a dovere, chance che non risulteranno a referto ma che pesano nell’economia del risultato finale. Sia col Cagliari oggi, sia a Bergamo la settimana scorsa ci sono state tante defezioni, eppure la prestazione è sempre stata positiva. Sono contento anche per Gendrey, un ragazzo che sta lavorando tanto e che ha segnato la rete del vantaggio sugli sviluppi di una palla inattiva. Se guardiamo il monte ingaggi e altri parametri, in tanti avevano pronosticato Lecce e Frosinone rispettivamente ultima e penultima della classe. Abbiamo fatto un gran lavoro, 21 punti è ottimo bottino e oggi abbiamo allungato un altro po’ sulla zona retrocessione. Siamo partiti alla grande, con 10 punti nelle prime 4 giornate. Ripartiremo dalla Lazio, la stessa avversaria contro la quale abbiamo esordito ad agosto. Certo, ci avrebbe fatto piacere chiudere la prima metà di stagione con una vittoria casalinga in uno scontro diretto. La prestazione, però, è stata buona e vogliamo proseguire su questa strada per raggiungere il traguardo il prima possibile“.