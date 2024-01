Fiorentina, Barone: “Giocare al Franchi è una possibilità, ma danneggerebbe i tifosi”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara tra Viola e Sassuolo: “Il nostro discorso è di giocare al Franchi, poi ovviamente come tante opere a Firenze, tanti plastici, tante situazioni nella regione Toscana ci sono cose di cui si parla da secoli e poi ci sono cose definite come abbiamo fatto noi con il Viola Park. Abbiamo incontrato la società del Modena 9 mesi fa, abbiamo visto l’impianto. Oggi sono stato a vederlo, se la Fiorentina deve andare a giocare al Franchi è un danno enorme ma ad oggi è una possibile realtà. L’idea è di congelare i fondi, ci auguriamo che la Fiorentina possa giocare al Franchi, dipende molto anche dalle coppe europee, che è un tema staccato dal campionato. Sicuramente i tifosi sono danneggiati, la città è danneggiata. È un tema molto delicato dal punto di vista sportivo. Sicuramente siamo tutti danneggiati, Firenze e noi”.