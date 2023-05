Lecce, Baroni: “Momento di grande gioia, per le valutazioni sul futuro ci sarà tempo”

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il tecnico del Lecce Marco Baroni ha commentato l’aritmetica salvezza raggiunta grazie alla vittoria sul campo del Monza: “E’ stato un momento di grande commozione. In quel momento ho pensato a mio padre, scomparso da poco. Poi abbiamo festeggiato tutti insieme. Abbiamo scommesso su una squadra giovane e siamo stati attenti ai conti: piano piano abbiamo costruito un’impresa, adesso è un momento di grande gioia“.

Sul rigore decisivo trasformato nel recupero, invece: “E’ stata una bella immagine. Colombo ha ricevuto il pallone da Blin e Hjulmand, a testimonianza della grande fiducia che c’è all’interno del gruppo. Mi sono girato in panchina e ho detto a Simone Romagnoli: ‘Stai tranquillo, fa gol’. La scorsa settimana mi è piaciuta molto l’intervista di Blin, che a fine partita contro lo Spezia aveva detto in camera che la squadra meritava la salvezza. Mi ha dato uno spunto di riflessione. Siamo stati davvero bravi a tenere la squadra separata dalla tensione“. Sul suo futuro, infine, Baroni ha detto: “Il mio contratto scade tra pochi giorni, ma adesso è il momento di festeggiare. Vogliamo finire bene davanti al nostro pubblico contro il Bologna, poi ci sarà tempo per fare le valutazioni“.