Psg, Mbappé: “Giocherò qui anche la prossima stagione, ho ancora un anno di contratto”

Premiato come miglior giocatore dell’anno in Ligue 1 per il quarto anno consecutivo, Kylian Mbappé ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto con il Paris Saint-Germain e ho intenzione di onorarlo“. L’attaccante francese si appresta dunque a vestire i colori del club campione di Francia anche nella stagione 2023/2023: “Sono molto felice per il rinnovo, l’anno prossimo giocherò qui“. Infine, al momento del ritiro del premio Mbappé ha detto: “E’ un grande piacere lasciare il mio nome nella storia del campionato del mio paese“.