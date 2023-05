Inter, da oggi abbonati e soci potranno acquistare i biglietti per la finale di Champions

Tra le giornate di oggi, lunedì 29 maggio, e domani, i tifosi dell’Inter selezionati per la finale di Champions League riceveranno i codici per l’acquisto del biglietto sul sito dell’Uefa. Per ovviare ad una richiesta di gran lunga superiore all’offerta, il club nerazzurro ha deciso di premiare i tifosi più fedeli. A sostenere la squadra sugli spalti dello stadio Ataturk di Istanbul ci saranno dunque 15mila abbonati o soci degli Inter Club da almeno tre anni. I fortunati hanno ricevuto in questi giorni una mail in cui si legge: “Siamo felici di confermarti che risulti tra i tifosi più fedeli che riceveranno quindi un codice per acquistare un biglietto. All’interno della email, oltre al codice, saranno inserite anche le istruzioni per l’acquisto“.