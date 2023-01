Lecce, Baroni: “Il Milan ha un’identità precisa, proveremo a metterli sotto pressione”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “Domani affronteremo una squadra forte con un’identità precisa. Sono i campioni d’Italia e meritano i complimenti per il calcio che giocano: dinamico e moderno. Noi proveremo comunque a fare il nostro e a metterli sotto pressione”. Sui singoli componenti nella sua squadra ha dichiarato: “Helgason sarà disponibile ma rientrerà piano piano, Ceesay è ancora da valutare, mentre Banda sta meglio fisicamente. Inoltre non escludo l’esordio di Persson”. Parlando del centrocampo ha dichiarato: “Rientrerà Hjulmand rientra. Bistrovic? Vediamo se giocherà da regista o mezzala, sono contento che sia rientrato”.