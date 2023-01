Cremonese-Monza, Alvini: “Partita fondamentale, daremo il massimo”

Alla vigilia dello scontro con il Monza, l’allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa presso il Centro Sportivo Giovanni Arvedi: “Si riparte dopo la sconfitta di Verona. La gara di domani è un’occasione importante per tenere vive le speranze salvezza. Ci sono pochi discorsi da fare, la partita di domani è importante e bisogna dare il massimo. I ragazzi hanno tutti la mia fiducia e mi sembra che sia stata data. A loro chiedo il massimo”. Alvini si è poi soffermato sulle scelte tattiche per affrontare il Monza: “Continueremo con la difesa a tre, ma possiamo giocare anche a quattro. Lo sappiamo fare, non è un problema rilevante. La fase offensiva è un problema che abbiamo, un dato di fatto reale che ancora oggi non abbiamo migliorato. C’è grande rispetto per il Monza, hanno una rosa importante e un obiettivo diverso dal nostro”.