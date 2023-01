Golf, Hero Cup 2023: Team Europa Continentale di Molinari avanti 3-2

Il team dell’Europa Continentale di Chicco Molinari è in vantaggio 3-2 nella sfida al team di Gran Bretagna & Irlanda capitanato da Tommy Fleetwood all’Hero Cup, ad Abu Dhabi. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta per la squadra dell’azzurro, nella veste di capitano-giocatore. Molinari, che ha conquistato due buche, in coppia con il danese Nicolai Hojgaard, ha pareggiato la sfida contro Ewen Ferguson e Richard Mansell. Pareggio anche per Guido Migliozzi che, in tandem con il francese Victor Perez, ha sfiorato la vittoria con il duo composto da Callum Shinkwin e Matt Wallace. Tre le buche conquistate dal vicentino.

A sorpresa, lo svedese Alex Noren e il belga Thomas Pieters hanno superato (1 up) la concorrenza di Fleetwood e Shane Lowry. Bene anche il belga Thomas Detry e il francese Antoine Rozner, che hanno avuto la meglio (2 up) su Tyrrell Hatton e Jordan Smith. L’unico successo del team di Gran Bretagna & Irlanda ha portato la firma di Seamus Power e Robert MacIntyre, che hanno vinto contro l’austriaco Sepp Straka e il polacco Adrian Meronk. Nella seconda delle tre giornate di gara si disputeranno due sessioni di cinque incontri foursomes, mentre nell’ultima, domenica 15 gennaio, avranno luogo dieci singoli.

Ad assistere alla sfida l’inglese Luke Donald, capitano del Team Europe, che sta visionando i 20 giocatori in gara, dieci per squadra, in vista della Ryder Cup, la sfida con il Team USA in programma dal 29 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).