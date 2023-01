Lazio, ufficiali gli acquisti di Diego Gonzalez e Bartol Kunert

Non solo Luca Pellegrini. La Lazio ha reso noto di “aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2023 del calciatore paraguaiano Diego Luis Gonzalez Alcaraz, proveniente dalla società messicana Celaya. La S.S. Lazio ha un diritto e un obbligo per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore al verificarsi di determinate condizioni sportive”. Inoltre il club biancoceleste fa sapere di “aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore minorenne Bartol Kunert, proveniente dalla società croata N.K. Rudes. Il club ha un diritto per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, il cui tesseramento verrà sottoposto alla sotto commissione della Fifa competente per il tesseramento dei minori”.