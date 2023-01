Coppa di Germania 2022/23: Union Berlino e Stoccarda ai quarti di finale, Wolfsburg e Paderborn ko

Termina 1-2 il match tra Paderborn 07 e Stoccarda, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa di Germania 2022/23. La partita è stata decisa dalle reti di Dias e Guirassy, di Mavropanos l’autorete dello Stoccarda per l’iniziale vantaggio del Paderborn. Vittoria importante dunque per gli ospiti, che volano ai quarti di finale della competizione.

L’altro match di ottavi di finale, tra Union Berlino e Wolfsburg, è terminato invece 2-1. Reti decisive di Knoche e Behrens per i padroni di casa, di Waldschmidt l’iniziale vantaggio ospite.