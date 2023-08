Lazio, ufficiale l’arrivo di Rovella: prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato

Dopo aver svolto le visite mediche in mattinata e firmato il contratto, Nicolò Rovella è ufficialmente un giocatore della Lazio. Lo comunica la società biancoceleste in una nota, specificando di aver raggiunto un accordo con la Juventus e con il calciatore per “la cessione temporanea biennale del contratto sportivo con obbligo di trasformazione in cessione definitiva al verificarsi di determinati risultati sportivi”.