Sonego-Fritz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Lorenzo Sonego affronterà Taylor Fritz al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Una vittoria sofferta, ma importante, per il torinese all’esordio in tre set contro il russo Shevchenko. E ora Lorenzo potrà provare – con la mente più libera – a sovvertire il pronostico contro un Fritz che parte chiaramente favorito sulla sua superficie preferita e davanti al pubblico di casa. L’americano top-10 in quest’esate negli States ha già trionfato ad Atlanta e fatto finale a Washington, ma le due sconfitte contro Griekspoor proprio nella finale dell’ATP 500 e poi con De Minaur a Toronto di certo hanno lasciato l’amaro in bocca al tennista a stelle e strisce. Fritz è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, ma i due successi di Sonego sono entrambi arrivati sulla terra rossa.

Sonego e Fritz scenderanno in campo oggi, mercoledì 16 agosto, come 2°match dalle 17:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e più in generale tutta la manifestazione a stelle e strisce. Il nostro sito fornirà dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.