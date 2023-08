Aic e Aiac: “Preoccupati per la situazione di tutti coloro che lavorano alla Reggina”

L’Assocalciatori e l’Assoallenatori hanno deciso di chiarire la posizione relativa ai giocatori, all’allenatore e a tutto lo staff della Reggina. La società calabrese non sta vivendo un periodo prospero, per usare un eufemismo. La non ammissione alla Serie B ha mandato su tutte le furie i tifosi e gettato nell’angoscia l’ambiente al solo pensiero di dover ripartire dalla Serie D. Con una nota ufficiale congiunta, l’AIC e l’AIAC hanno descritto la loro preoccupazione per gli addetti ai lavori in casa Reggina.

La nota: “I calciatori e lo staff tecnico, inclusi i preparatori atletici, della Reggina 1914 esprimono la loro forte preoccupazione per la situazione della società, ribadendo l’astensione dalle prestazioni lavorative dei lavoratori coinvolti. In una situazione tale da non poter onorare le proprie obbligazioni fondamentali e, in primis, il rispetto del diritto fondamentale alla salute dei suoi lavoratori, senza che sia stata ancora neppure sanata la morosità retributiva. Proclamano la formale astensione lavorativa degli stessi a far data dalla giornata odierna e fintanto che non venga revocato l’esonero dello staff tecnico, con regolare tesseramento dello stesso e non vengano sanate le circostanze sopra segnalate”