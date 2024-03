Indian Wells, show nella notte tra Sinner e Shelton: l’azzurro insegue i quarti e la 18^ vittoria di fila

“Vivo per partite come questa“. Basterebbero queste dichiarazioni in conferenza di Ben Shelton per far schizzare a mille l’hype per il match che apre la sessione serale sullo Stadium 1 ad Indian Wells, dove il beniamino del pubblico di casa se la vedrà contro quello che in questo momento è con ogni probabilità il miglior giocatore del mondo. Jannik Sinner non ha infatti soltanto vinto le ultime 17 partite giocate e i tornei di Rotterdam e Melbourne (aka Australian Open), ma ha anche triturato gran parte degli avversari affrontati grazie a un tennis di altissimo livello. Per quanto il match si preannunci elettrizzante, c’è anche il rischio che Sinner stravinca. Anzi, dando un’occhiata alle quote, sarebbe decisamente più sorprendente una non vittoria di Jannik. I numeri lasciano però il tempo che trovano, specialmente perché non possono prendere in considerazione fattori come quello ambientale e quello psicologico. Se da un lato c’è Shelton che non vede l’ora di scendere in campo e vivere questa serata unica, dall’altro c’è Sinner che non si lascerà scalfire dal pubblico contro né dall’esuberanza del rivale.

Sinner arriva all’appuntamento riposato e anche in grande fiducia. In California ha infatti debuttato con una comoda vittoria ai danni di Kokkinakis, per poi ripetersi contro Struff, in un match sicuramente più insidioso ma di fatto privo di pericoli concreti. Più in salita il cammino di Shelton, che dopo il successo all’esordio in tre set contro Mensik, è stato costretto al tie-break del terzo dall’argentino Cerundolo, spuntandola per un soffio. Servirà dunque una prestazione ben diversa contro il numero uno della Race, a partite dal rendimento al servizio con il quale dovrà cercare di ottenere più punti diretti possibili. Per quanto riguarda Sinner, invece, dovrà evitare di ripetere gli errori commessi a Shanghai lo scorso anno, quando – complice un po’ di stanchezza – s’inchinò al tie-break del set decisivo. L’azzurro si prese poi la rivincita poco dopo a Vienna e va a caccia del sorpasso nei precedenti. Appuntamento alle ore 02:00 italiane: in palio un posto ai quarti contro Lehecka o Tsitsipas. E intanto Sinner continua a sognare il secondo posto nel ranking Atp, con il sorpasso ai danni di Alcaraz che potrebbe chissà materializzarsi proprio in un’eventuale semifinale tra i due.