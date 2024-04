Lazio, Tudor: “I derby mi sono sempre piaciuti, servirà una partita attenta”

L’allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Roma: “Servirà una partita attenta, una Lazio giusta e completa. Si tratta di una partita sentita da tutti, bisogna usare la testa e fare il meglio possibile“. Poi sempre sul derby e sulla sua esperienza personale in questo tipo di partite: “Oltre a Torino li ho giocati anche al Galatasaray e al Marsiglia. Sono sempre piaciuti, sono partite diverse. Va preparata come le altre, nel miglior modo possibile, ma ti deve dare qualcosa in più senza perdere la testa. Deve esserci il giusto antagonismo ma anche il rispetto per gli avversari e per il gioco“. Il tecnico biancoceleste ha poi proseguito: “Sono tre partite in sette giorni con pochi allenamenti. C’è da preparare al meglio possibile l’allenamento di oggi: ho visto tante cose belle e positive contro la Juve. Siamo sulla strada giusta, c’è tanta voglia di fare. Dobbiamo solo crescere e migliorare”

Sull’avversario Tudor non si è sbilanciato, e nemmeno sui derby di Sarri: “La Roma è diversa da prima, con idee giuste. Hanno qualità nel gioco, De Rossi ha fatto un buon lavoro. Devo ammettere che sarà molto difficile: due squadre che vogliono avere il pallone, con caratteristiche simili. Non posso parlare del passato e di come Sarri giocava i derby, e non posso neanche rivelare le nostre strategie“. Poi ancora: “Le statistiche mi interessano fino a un certo punto. Il lavoro di un allenatore è dare alla propria squadra le sue idee. Questo richiede tempo, bisogna lavorare tutti i giorni in allenamento. Noi parliamo di tattica, ma la qualità dei giocatori è anche nella testa. Il mio obiettivo finale è che la squadra si comporti sempre uguale nelle vittorie e nelle sconfitte“. Chiusura sui singoli: “Luis Alberto ha giocato in zona gol, ogni tanto si abbassava per motivi tattici, gli piace toccare pallone ma ha giocato dietro Immobile. Questa è la sua posizione, ha la connessione con gli attaccanti. Kamada ha giocato senza essere al meglio. Mi piace, è un giocatore completo“