Lazio-Torino, Hysaj: “Su di me rigore netto, non cado in area senza motivo”

Elseid Hysaj, difensore della Lazio, ha parlato al termine della sconfitta subita dai biancocelesti, per 1-0, contro il Torino. “È una partita che ci lascia con il rammarico, ma non ci abbattiamo – ha affermato l’ex terzino del Napoli –. Il Torino ci ha sempre messo in difficoltà, noi siamo stati dentro la partita e quindi dobbiamo prendere le cose buone di questa sera per andare avanti. Ora sfideremo l’Inter in una partita bellissima da giocare. Sappiamo le nostre qualità e non vogliamo gettarle via semplicemente per una sconfitta”.

Su Hysaj, nel primo tempo, c’è stata una trattenuta che, secondo molti, sarebbe stato da punire con il calcio di rigore. “Riguardo il mio episodio, si trattava di rigore netto perché non cado in area senza motivo – ha spiegato l’albanese –. L’arbitraggio ha lasciato a desiderare e ci ha messo un po’ in difficoltà Per un giocatore è difficile stare dietro a un arbitro di questo tipo, ti rende esausto. È ovvio poi che con lo stadio pieno si voglia fare un qualcosa in più, è giusto così”.