Ciclismo, doping: Van Eetvelt sospeso in via precauzionale dalla Lotto-Dstny

Attraverso un comunicato ufficiale, la belga Lotto-Dstny ha reso noto di aver sospeso in via precauzionale il giovane corridore Lennert Van Eetvelt per una “presunta violazione delle leggi antidoping” durante il Tour des Alpes Maritimes et du Var del 19 febbraio. “Abbiamo parlato con il nostro corridore e con lo staff medico e siamo fiduciosi in un buon risultato – si legge – ma stiamo seguendo le procedure stabilite e quindi per il momento abbiamo messo Lennert inattivo, in attesa di ulteriori indagini“.

“La sostanza di cui al fascicolo è una sostanza autorizzata, presente in uno spray nasale liberamente disponibile e autorizzata in concorrenza, se menzionata durante un controllo e quando il suo uso è conforme al foglio illustrativo. “Ieri il mio mondo è stato capovolto per un momento”, dice Lennert Van Eetvelt, “nessun pilota vuole ricevere una lettera del genere. Inoltre non capisco davvero cosa sia successo. Al controllo antidoping ho detto chiaramente che stavo prendendo lo spray nasale, come ho già fatto in passato nella mia carriera. Non sono a conoscenza di alcun illecito e spero che questo sia solo un errore e che questo incubo finisca presto”. Lennert ha preso lo spray nasale in consultazione con il suo supervisore medico” prosegue la nota.

Infine, la Lotto-Dstny ha aggiunto: “Sabato mattina, Van Eetvelt si è seduto con il consiglio di amministrazione della squadra e ha spiegato la situazione, insieme al medico della squadra. “Abbiamo avuto una buona consultazione, ascoltato quello che gli è successo e siamo fiduciosi in un buon esito”, ha affermato il team. “Il team applica una rigorosa politica di tolleranza zero e quindi Lennert è stato messo in inattività. Vogliamo sottolineare che questa non è in alcun modo una condanna ma semplicemente l’applicazione delle linee guida MPCC (Mouvement pour un Cyclisme Crédible). Dà anche a Lennert il tempo di motivare il suo caso nel miglior modo possibile. Lennert Van Eetvelt non rilascerà ulteriori commenti e la stampa è invitata a rispettare la sua privacy“.