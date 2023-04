Lazio, Sarri attacca: “Punti restituiti alla Juventus? Campionato falsato, qualcuno si dimetta”

“I punti restituiti alla Juventus? Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici ‘scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora’, non va bene”. Così Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Lazio contro il Torino interviene sulla vicenda giudiziaria della Juventus: “Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona”.