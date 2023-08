Lazio, seduta mattutina a Formello: riposo per Ferragosto

Dopo la goleada con nove reti nell’ultimo test amichevole contro il Latina, la Lazio di Maurizio Sarri è tornata a lavorare sui campi di Formello alle 10:30. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, la squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato dal 1′, si è limitato allo scarico. Quei calciatori che non sono scesi in campo da titolari invece hanno effettuato una serie di esercitazioni tecniche e hanno chiuso la seduta con una partitella a campo ridotto. L’allenamento infine si è concluso con un lavoro atletico. Per domani è previsto un giorno di riposo, mentre la ripresa della preparazione in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce è fissata per mercoledì. Kamada – in gol contro il Latina – dovrebbe essere l’unico nuovo acquisto a partire da titolare al Via del Mare.