Arsenal, tegola Timber: infortunio al crociato, si teme un lungo stop

Brutto infortunio per Jurrien Timber, come riferito da Telegraaf, ci sarebbe una lesione al legamento crociato del ginocchio. L’olandese, arrivato all’Arsenal per 40 milioni dall’Ajax, si è fatto male nel corso della sfida di sabato pomeriggio contro il Nottingham Forest, ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del club e se le indiscrezioni venissero confermate, l’olandese dovrà osservare uno stop molto lungo, che ne comprometterebbe di fatto la stagione.