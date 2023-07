Monza show in amichevole, 11 gol alla Nuova Camunia con poker Maric e doppietta Ciurria

Monza a valanga sulla Nuova Camunia nella prima amichevole stagionale per i ragazzi di Palladino. Al centro sportivo di Temù, i brianzoli rifilano 11 gol a un’altra formazione lombarda, ma chiaramente dilettantistica, e si mettono già in mostra Maric, autore di un poker, Ciurria, che firma una doppietta, e poi con un gol a testa Birindelli, il primo ad aprire le marcature, Izzo, Colpani, capitan Pessina su rigore e Machin che chiude i giochi nel finale. Prossima amichevole mercoledì 19 luglio contro il Real Vicenza.

Dopo appena sei minuti di gioco i brianzoli passano in vantaggio con il gol di Birindelli: il figlio d’arte firma il gol dell’1-0, poi però i dilettanti bresciani riescono a prendere le misure e costringono a un possesso palla con non troppi sbocchi i ragazzi di Palladino. Quando il Monza accelera, però, c’è poco da fare per il Nuova Camunia: in tre minuti arrivano i gol di Izzo di testa e Colpani con un gran tiro a giro delicato, mentre sul finire del primo tempo è capitan Pessina a firmare il gol del 4-0 su rigore procurato da Birindelli. Nel secondo tempo girandola di sostituzioni e sale clamorosamente in cattedra Maric, con una tripletta nel giro di sei minuti, uno dei tre gol su rigore. E l’8-0, che arriva all’ora di gioco, è a opera di Ciurria con un pallonetto delizioso. Ancora Maric scatenato nel firmare la rete del 9-0, un tap-in dopo il palo colto da Dani Mota, poi è Ciurria a trovare la doppietta personale con un gran tiro a giro di mancino, infine il suggello conclusivo lo mette Machin che trova gloria per il definitivo 11-0.