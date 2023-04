Lazio, Sarri: “Errore pensare che la Champions sia già raggiunta”

“L’approccio ha mostrato tutte le difficoltà della partita: lo Spezia era aggressivo, l’ambiente caldo, ci hanno fatto soffrire poi l’abbiamo ripresa in mano. Siamo soddisfatti per l’evoluzione positiva della squadra, ma con l’appagamento c’è differenza. Ci sono ancora 24 punti in palio, sarebbe un errore clamoroso pensare di aver già raggiunto il nostro obiettivo. Bisogna restare concentrati”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria contro lo Spezia. “La Lazio ora è matura per il 2° posto? Non so cosa sarà possibile, ma so che sono tornato a divertirmi. La squadra si allena bene, fa bene in partita e ho visto un cambio di mentalità notevole quest’anno. Mi fa piacere anche la crescita individuale dei giocatori. Non è che non bisogna guardare la classifica ma ci possono essere ancora tante variazioni con i punti in palio. Dobbiamo continuare verso il nostro obiettivo con la voglia di arrivarci senza guardare la posizione in questo momento”.

Infine Sarri commenta le due reti, il ritorno al gol di Immobile e la prima marcatura di Marcos Antonio: “Il secondo gol è un gol bellissimo ma a un certo punto mi sono preoccupato perché nessuno tirava in porta (ride ndr). Sono contento anche del gol di Marcos Antonio, trova poco spazio in un centrocampo molto offensivo ma lui è uno spettacolo”, ha concluso l’allenatore della Lazio.