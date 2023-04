Miami Heat-Chicago Bulls stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming finale play-in NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Miami Heat e Chicago Bulls, match valido per la finale dei play-in di NBA 2022/2023. Dopo il successo contro i Toronto Raptors, i Chicago Bulls proveranno a ripetersi in Florida contro i più quotati Heat, chiamati a riscattarsi dopo il ko contro Atlanta. La palla a due è prevista per stanotte, tra venerdì 14 e sabato 15 aprile alle ore 01:00. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go e su NBA League Pass.