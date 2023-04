Inter-Monza in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter-Monza, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Galvanizzati dal successo in Champions sul campo del Benfica, i nerazzurri vogliono riscattarsi anche in campionato e lasciare il quinto posto per tornare in orbita Champions. In visita a San Siro arriva il Monza, squadra capace di fermare l’Inter sul 2-2 all’andata e determinata a ripetersi. Match difficile proprio perché in mezzo al doppio confronto europeo, ma con i ragazzi di Inzaghi comunque favoriti. La sfida è in programma sabato 15 aprile alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Diretta sulla piattaforma Dazn (e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione), su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e SkyGo.