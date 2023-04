Brutte notizie in casa Spezia. Nel corso del match salvezza contro la Sampdoria a Marassi, Daniel Maldini ha subito un infortunio alla coscia sinistra ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 25′ sul risultato di 1-0 in favore dei biancocelesti. Al suo posto è entrato in campo Daniele Verde.