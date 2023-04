Cremonese-Atalanta, Ballardini: “La miglior partita da quando ci sono io”

“La Cremonese ha fatto la miglior partita da quando noi siamo qui. L’atteggiamento, l’attenzione, la qualità ci sono state, la squadra mi è piaciuta molto. La differenza tra noi e loro c’è, ma nel gioco si è sviluppata una partita equilibrata. L’Atalanta ha altri obiettivi, la nostra stada è questa: raggiungere risultati importanti attraverso le prestazioni”. Lo ha detto il tecnico grigiorosso Davide Ballardini dopo la sconfitta per 3-1 contro la squadra di Gasperini allo Zini. Sulla formazione: “Ciofani è un esempio quotidiano, meriterebbe sempre di giocare. Abbiamo anche altri attaccanti bravi e di volta in volta bisogna fare delle scelte”, spiega, prima di mandare un messaggio ai tifosi: “Non faccio altro che ringraziarli, sono uniti e ci sono vicini. Pretendono il massimo impegno e questo c’è sempre stato. Chi vuole bene alla Cremonese, lo capisce”. Sulle speranze di avere Okereke per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Vediamo domani mattina come sta”.