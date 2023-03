Lazio-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Roma, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Va in scena il derby della Capitale, con la formazione di Maurizio Sarri che dopo l’eliminazione in Conference League ora può utilizzare tutte le sue energie in campionato per la corsa ad un posto tra le prime quattro. Una delle dirette concorrenti è proprio la compagine giallorossa, che invece è riuscita ad entrare tra le prime otto dell’Europa League. All’andata il match fu deciso da una rete di Felipe Anderson. La sfida è in programma oggi, domenica 19 marzo alle 18:00 allo Stadio Olimpico. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.