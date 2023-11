Lazio-Roma, Luis Alberto ammonito: era diffidato, salta la Salernitana

Luis Alberto è stato correttamente ammonito in Lazio-Roma e salterà la prossima partita contro la Salernitana. Il centrocampista biancoceleste era infatti l’unico diffidato dei ragazzi di Sarri e ha ricevuto un cartellino giallo al 65′ del derby, dunque dopo la sosta non sarà presente all’Arechi di Salerno per la partita contro l’ultima in classifica, venendo fermato per un turno dal giudice sportivo.