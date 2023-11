Equitazione, Jumping Verona: Maher la spunta al GP Longines

L’inglese Ben Maher ha avuto la meglio nel Gran Premio Longines FEI Jumping World Cup Verona presented by Scuderia 1918. Il campione olimpico individuale in carica ha conquistato l’oro in sella a Dallas Vegas Batilly, nel barrage disputato da otto dei quaranta partecipanti. Maher ha concluso in 37”45, superando lo svizzero Steve Guerdat che aveva fatto registrare un ottimo 37”60 in sella a Vernard de Cerisy.