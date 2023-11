Lazio, rientrano i nazionali. Luis Alberto: “Siamo in fiducia, vogliamo sistemare la classifica”

Maurizio Sarri comincia a recuperare pezzi. A Formello, infatti, sono tornati Provedel e Lazzari dopo l’impegno con l’Italia. All’appello, ora, mancano solo Hysaj, che tornerà domani, e gli infortunati Zaccagni e Vecino, con il primo che sta recuperando dalla distrazione al collaterale del ginocchio destro rimediata contro il Feyenoord, e il secondo invece fermo per una lieve lesione al gluteo. Nel frattempo ha parlato Luis Alberto, che sarà squalificato contro la Salernitana, sottolineando come “siamo in fiducia, anche se arriva un calendario tosto senza sosta fino a marzo. Ma dobbiamo metterci in testa che dobbiamo difendere come nelle ultime gare provando a fare più gol per trovare i punti”, le sue parole a Lazio Style Radio. Lo spagnolo, poi, ha anche ribadito gli obiettivi biancocelesti: “Ora siamo in un momento che per noi è fondamentale per sistemare la classifica, per chiudere il discorso qualificazione in Champions e andare agli ottavi”, conclude.