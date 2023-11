Atalanta, emergenza infortuni in vista del Napoli: Gasperini spera di recuperare De Ketelaere

In vista dell’impegno contro il Napoli, in programma sabato 25 novembre alle ore 18), l’Atalanta è tornata ad allenarsi quest’oggi con una doppia seduta di allenamento. Scamacca, Lookman e Carnesecchi si sono aggregati alla squadra di ritorno dalle rispettive nazionali, tuttavia, per Gian Piero Gasperini, sussiste l’emergenza infortuni: De Ketelaere, Scalvini, Kolasinac e Holm hanno svolto lavoro in parte individuale e in parte col gruppo squadra, il tecnico spera di averli a disposizione nella partita del week end contro gli azzurri; lavoro esclusivamente individuale per Ruggeri, Toloi e Palomino, mentre El Bilal Tourè prosegue il suo percorso riabilitativo e si prevede un suo rientro per le ultime due partite del 2023.