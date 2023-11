Roma, Mourinho prepara l’Udinese. Pellegrini verso il recupero, attesa per i nazionali

La Roma, dopo quattro giorni di completo relax, ritorna a Trigoria per iniziare a preparare la sfida all’Udinese. Mourinho, però, non può ancora contare su tutti i nazionali, che rientreranno a scaglioni per mettersi a disposizione dello Special One. Una settimana particolare per il portoghese che, però, porterà al completo recupero di Lorenzo Pellegrini, ormai abituato ad allenarsi in gruppo e disponibile per la sfida di domenica all’Olimpico. Progressi, poi, anche per Marash Kumbulla che, dopo la rottura del crociato, prosegue il lavoro individuale insieme al preparatore atletico sul campo di Trigoria, come testimoniato da un video pubblicato sui social del calciatore in cui si vede l’albanese calciare il pallone, segno che il recupero verso il completo rientro in gruppo prosegue senza intoppi.